Пенза, 2 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Пензенской области органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные фонды и организации, представители бизнеса примут участие со 2 по 31 августа в акции «Подготовь ребенка к школе!». Поддержку малообеспеченных семей обсудили в региональном правительстве в понедельник, 2 августа.

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По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, одно из самых важнейших направлений работы регионального правительства — подготовка детей к школе.

В области проживает почти 2,5 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 4,7 тыс. школьников.

«Мы не можем безучастно стоять в стороне, поэтому предлагаю провести традиционную акцию «Подготовь ребенка к школе!», — заявил Мельниченко.

В рамках акции будут организованы сбор и передача семьям с детьми школьной и спортивной формы, обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей и многое другое.

Врио губернатора отметил необходимость оказания помощи семьям, которым предстоит подготовить своих детей к новому учебному году.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области для поддержки многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, планируют ввести льготы по оплате транспортного налога.

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