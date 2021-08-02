Уфа, 2 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Иск к главе Башкирии Радию Хабирову по поводу справок о вакцинации вернул заявителям Верховный суд республики. Об этом 2 августа сообщает РБК Уфа, ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона. Сообщается, что Верховный суд республики принял постановление о возврате коллективного иска к главе Башкирии и его администрации об оспаривании июньских поправок в указ о режиме повышенной готовности.

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По информации журналистов, 1 июля текущего года 20 жителей республики направили в Верховный суд Башкирии иск. Они были не согласны с ограничениями, которые были введены в республике: доступ в некоторые учреждения культуры был открыт только при предъявлении ПЦР-теста, справки о вакцинации или медицинского отвода. С 29 июня эти ограничительные меры должны были вступить в силу и в отношении заведений общественного питания, фитнес-центров, пригородного транспорта и других учреждений, но срок их вступления несколько раз переносился, а потом был отложен на неопределённый срок.

«Авторы иска заявляли, что поправки в указ нарушают принципы Конституции РФ и основы Европейской конвенции о защите прав человека, запрещающие дискриминацию», — сообщают журналисты агентства.

Журналисты сообщают, что ранее суд оставил данный иск без движения: истцам было предложено до 26 июля текущего года устранить в нем недостатки.

«Недостатки административными истцами в установленный срок устранены не в полном объеме. Заявителям разъяснено, что возврат заявления не препятствует повторному обращению в суд с указанными требованиями при устранении соответствующих недостатков», — приводит РБК слова собеседника агентства.

«Один из представителей истцов, в беседе с РБК Уфа сообщил, что решение о новой подаче заявления будет принято после получения и изучения определения суда», — сообщают журналисты.