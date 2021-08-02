Москва, 2 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Жители России с заболеваниями сердца и сосудов смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет вместо одного года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 2 августа на совещании со своими заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет», — сказал Мишустин.

Председатель правительства добавил, что это особенно важно для людей, перенёсших инфаркт или инсульт, а также имеющих серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Приём лекарств помогает им избежать обострений.

Новое правило вступит в силу с 1 января 2022 года.

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