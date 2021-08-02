Биробиджан, 2 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области готовы прививать до полутора тысяч человек в день. Об этом заявил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в управлении по информационной политике аппарата губернатора региона.

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При этом в Еврейскую автономную область поступило 600 доз вакцины «Спутник Лайт». В правительстве региона констатируют, что это совсем немного, учитывая, что только за первичной прививкой приходят около 300 человек в день.

«За повторной прививкой в день сейчас идет примерно тысяча человек, — пояснил Валерий Жуков. — Число обратившихся за первичной прививкой несколько снизилось. Синоптики обещают, что к 5 августа пойдёт температурный спад, и мы рассчитываем, что люди вернутся в вакцинальные пункты. Их на территории области 45, некоторые работают до 21:00. Мы готовы принимать до полутора тысяч человек в день».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области большинство пациентов ковидного госпиталя кислородозависимые. У 80% проходящих лечение в стационаре поражено более половины лёгких. На минувшей неделе в госпитале умерли восемь пациентов — почти все старше 60−65 лет. Среди умерших нет никого, кто полностью прошёл вакцинацию или хотя бы приступил к ней.