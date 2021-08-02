Чита, 2 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 57 164, причём 281 из них обнаружили только за последние сутки.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Вместе с тем 50 753 пациента (+96 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1180 человек (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 173 находятся в тяжёлом состоянии, 51 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье за сутки коронавирус выявили у 285 человек