Нью-Дели, 2 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено 40 134 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Russian.news.cn Тестирование на наличие коронавируса. Индия

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 126 789 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 31 695 958.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 422 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 424 773.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 857 467 человек вылечились от нового заболевания и еще 431 718 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 41 831 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.