Новосибирск, 2 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Новосибирское отделение Пенсионного фонда России сегодня, 2 августа, перечислило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на 352 115 тысяч детей. Сумма перечисленных средств составила более чем 3,5 миллиарда рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Семья

«Выплату на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) могут получить не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители). Данную выплату могут получить также и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23-х лет, если они продолжают очное обучение по основным образовательным программам», — уточнили в ПФР.

Напомним, заявления на единовременную выплату будут приниматься до 1 ноября 2021 года. По предварительным прогнозам в Новосибирской области данную выплату могут получить около 420 тысяч детей.