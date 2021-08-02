Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в связи с приходом южного циклона продолжена круглосуточная работа оперативного штаба по контролю уровня воды в реках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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По данным синоптиков, циклон принесёт в южные районы республики сильные дожди, ливни и грозы. Местами возможен град.

«Заседания оперштаба проводятся ежедневно для отработки всех возникающих вопросов и оперативного реагирования на возможные изменения ситуаций. Дежурство оперштаба продолжится до нормализации обстановки», — отметили в мэрии.

Кроме того, мониторинг ситуации ведётся за гидропостами в Наушках, Кяхте и Новоселенгиске, на реках Чикой и Хилок.

Тем временем, сотрудники администрации районов Улан-Удэ с волонтёрами проводят подворовые обходы семей, в которых проживают маломобильные граждане. В район Левого берега организован ежедневный подвоз питьевой воды.

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