Москва, 2 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2021 года следователи раскрыли более 180 тяжких и особо тяжких преступлений, это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 2 августа заявил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«В первом полугодии 2021 года… раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, криминалисты за шесть месяцев текущего года изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР рассказали, что современные технологии позволяют установить личность преступника, скрывшего лицо маской, или отследить его даже по стертой в сети информации.

Криминалисты выявят и то, что кажется сокрытым или уничтоженным полностью. Следы преступления зафиксируют даже в случае, если они «неосязаемы и не видны человеческому взору».

Так, техническая оснащенность и опыт позволяют «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской». Информационная среда, и в первую очередь социальные сети, помогают восстановить ход событий.

Читайте также: В СК России опровергли данные о замеченном в Москве «орском маньяке»