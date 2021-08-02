Киев, 2 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В результате плохой погоды — дождя и сильных порывов ветра — на Украине без электричества остались свыше 500 населенных пунктов. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Oran Viriyincy ЛЭП

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«Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 529 населенных пунктов в семи областях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 298 из оставшихся без электроэнергии населенные пункты расположены в Львовской области, 90 — в Закарпатской, 57 — в Ивано-Франковской, 44 — в Тернопольской, 16 — в Черновицкой, 14 — в Черниговской и еще 10 — в Житомирской.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время урагана в Стрыйском парке Львова произошло падение дерева на людей, в результате чего два человека погибли.