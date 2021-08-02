Барнаул, 2 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Власти Алтайского края решили увеличить до 500 миллионов рублей объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ранее предполагалось на решение задач транспортной доступности муниципалитетов направить около 300 млн рублей, приобрести 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Увеличение объема средств позволит приобрести в целом 199 автобусов малой, средней и большой вместимости, обеспечить потребности 56 муниципальных образований.

Напомним, в апреле 2021 года сообщалось, что в Барнауле износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%.

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