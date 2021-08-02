Москва, 2 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen выведет на российский рынок бюджетную версию кроссовера Taos с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом сообщается на сайте «АвтоВзгляд».

Newsroom.vw.com Volkswagen Taos

По данным журналистов издания, новая модификация Taos получит 1,6-литровый силовой агрегат, который сочетается с шестискоростной автоматической трансмиссией.

На данный момент на российском авторынке в моторной линейке Taos имеются два мотора. Один из них — 1,6-литровый атмосферный агрегат производительностью 110 л. с., а второй — наддувной мотор объёмом 1,4 литра и максимальной мощностью 150 «лошадей».

С первым «движком» сочетается пятиступенчатая механическая трансмиссия. Второму агрегату достался семискоростной «робот». Переднеприводной же версии положена восьмискоростная автоматическая коробка передач.

Напомним, Volkswagen готовит к премьере модель Amarok в модификации W580X максимальной производительностью 258 л. с. (580 Нм). Мотор автомобиля работает с восьмискоростным «автоматом» ZF и приводом 4×4.

Читайте также: Volkswagen представил новый купе-кроссовер Taigo