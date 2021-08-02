Сидней, Австралия, 2 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Со 2 августа для патрулирования городских районов Сиднея, где был введен жесткий карантин связи с распространением штамма «Дельта», к местным полицейским присоединились военнослужащие Сил Обороны Австралии. Об этом сообщил телеканала Nine News.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

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Как и ожидалось, сегодня, 2 августа, на улицах города появились порядка 300 военных. Они помогают силами полиции вычислять нарушителей локдауна, проверять документы и выписывать штрафы.

Отмечается, что в восьми районах Сиднея, где действуют самые жесткие ограничения, у военнослужащих есть право ходить по домам и следить за соблюдением предписаний властей штата.

Ранее за помощью военных обратил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер.