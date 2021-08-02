Москва, 2 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ снизит экономическую активность в стране и даже может привести к новой волне банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева, комментируя прогнозы о росте инфляции до 7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Основная причина повышения ключевой ставки — высокий уровень инфляции. В июне она составляла 6,5% — новый максимум с августа 2016 года. Однако для дальнейшего роста пока что нет причин. Цена на нефть стала стабильнее, улучшается геополитическая ситуация, поэтому к концу года инфляция может составить 5%. Что касается ключевой ставки, она будет зависеть от инфляции, но на данный момент мы не прогнозируем ее очередного роста», — сказала эксперт.

Как подчеркнула Кошелева, высокая ключевая ставка снизит экономическую активность, может даже привести к новой волне банкротств из-за подорожания кредитов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 8%.