Канберра, 2 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон, также являющийся представителем правительства в нижней палате парламента, был отправлен на домашний карантин, поскольку его сыновья посещают школу в Квинсленде, власти которого недавно ввели локдаун. Об этом 2 августа сообщил телеканал Nine News.

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«Мои сыновья посещают школьное учреждение, на которое распространяется директива министерства здравоохранения Квинсленда, и как член семьи я вынужден отправиться на 14-дневную изоляцию. Во время карантина я буду находится дома со своей семьей», — говорится в пресс-релизе Даттона.

Министр обороны Австралии подчеркнул, что ему не удастся посещать здание парламента физически, однако он продолжит исполнять свои обязанности в качестве главы оборонного ведомства удаленно. В парламенте его временно будет заменять Хон Кристиан Портер.

Тест Даттона на наличие коронавирусной инфекции — отрицательный.