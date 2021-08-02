Орск, Оренбургская область, 2 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области семеро граждан попались на незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, свою деятельность они вели в течение длительного времени. Под игорное заведение использовалось нежилое помещение на проспекте Мира. Наконец, организатор и шестеро участников группировки были задержаны.

В ходе обысков силовики изъяли 27 комплектов оборудования. Также им удалось отыскать более 100 тысяч рублей.