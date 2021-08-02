Джакарта, 2 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около берегов Индонезии. Об этом 2 августа сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 192 км в северо-восточном направлении от города Туал.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи возле архипелага Кермадек в Тихом океане.