Лондон, 2 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Британское тюнинг-ателье DC Customs переделало представительский седан Bentley Flying Spur («летящая шпора») в роскошный пикап. Об этом сообщается на официальной странице компании в Instagram.

Dccustoms_uk Bentley Flying Spur в кузове пикап

«Многие думали, что мы сошли с ума, разрезая Flying Spur и думали, что это просто не будет хорошо выглядеть. Но теперь нужно признать, что данной работой можно гордиться!» — говорится в сообщении.

В качестве основы для «эксперимента» была взята модель 2005 года. Модернизации подверглись задняя часть кузова, перегородка и грузовая платформа.

Специалисты DC Customs установили над колёсными арками и вдоль бортов машины потайные ниши и ящики для мелочи. При этом все поверхности были обшиты деревом.

В качестве силового агрегата у автомобиля установлен шестилитровый мотор W12 с двойным турбированным наддувом. При этом его производительность составляет 560 «лошадей».

Ранее компания Bentley представила спецсерию седана Flying Spur Hybrid. Называется модель Odyssean Edition. Автомобиль имеет эксклюзивный дизайн внешнего вида и салона. Внутри машины появились эксклюзивные коврики из овечьей шерсти, а также отделка из твида и из кожи.

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