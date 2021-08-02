Брисбен, Австралия, 2 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Утром 2 августа в столице австралийского штата Квинсленд Брисбене полиция разогнала акцию протеста против недавно введенного локдауна. Об этом 2 августа сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Акция протеста

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Журналисты отмечают, что протестующие были недовольны новыми жесткими карантинными мерами, объявленными властями штата в минувшие выходные.

Ранее заместитель комиссара полиции Квинсленда Стив Голльщевски призвал всех протестующих «идти домой» и «поставить интересы безопасности вашего сообщества выше ваших собственных взглядов».

«Нам очень жаль, что сегодня утром, когда мы находимся в состоянии локдауна, мы вынуждены следить за акцией протеста», — заявил Голльщевски в ходе пресс-конференции.

По данным телеканала Nine News, после неудачных попыток выйти на митинг нескольким протестующим уже предъявлены обвинения.