Токио, , 10:36 — REGNUM Заместитель главы дипломатический миссии при посольстве Японии в Сеуле Хирохиса Сома отозван на родину за пренебрежительное высказывание в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом 1 августа сообщила японская газета Nikkei Shinbun со ссылкой на правительственный источник.

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По сообщениям, японский дипломат возвращается на родину по истечении срока работа.

Представители МИД Южной Кореи также подтвердили информацию об отзыве Хирохисы Сома.

Сообщается, что японский дипломат пока остается в Южной Корее, однако, как ожидается, скоро вернётся в Японию.

Напомним, что в прошлом месяце замглавы дипломатической миссии при посольстве Японии в Сеуле в ходе встречи с репортёром сказал, что Мун Чжэ Ин ведёт «перетягивание каната» сам с собой, использовав при этом неуважительное сексуальное выражение.

Считается, что высказывания японского дипломата усилили напряжённость в отношениях между Южной Кореей и Японией.