Японского дипломата отозвали за высказывание в адрес главы Южной Кореи
Токио, 2 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Заместитель главы дипломатический миссии при посольстве Японии в Сеуле Хирохиса Сома отозван на родину за пренебрежительное высказывание в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом 1 августа сообщила японская газета Nikkei Shinbun со ссылкой на правительственный источник.
По сообщениям, японский дипломат возвращается на родину по истечении срока работа.
Представители МИД Южной Кореи также подтвердили информацию об отзыве Хирохисы Сома.
Сообщается, что японский дипломат пока остается в Южной Корее, однако, как ожидается, скоро вернётся в Японию.
Напомним, что в прошлом месяце замглавы дипломатической миссии при посольстве Японии в Сеуле в ходе встречи с репортёром сказал, что Мун Чжэ Ин ведёт «перетягивание каната» сам с собой, использовав при этом неуважительное сексуальное выражение.
Считается, что высказывания японского дипломата усилили напряжённость в отношениях между Южной Кореей и Японией.