Биробиджан, 2 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области большинство пациентов ковидного госпиталя кислородозависимые. У 80% проходящих лечение в стационаре поражено более половины лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

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«В эту волну мы отмечаем, что заболевание протекает гораздо тяжелее. Если раньше мы говорили о 30−40-процентном поражении лёгких, то сейчас у нас 80 процентов находящихся в коронавирусном госпитале в Биробиджане — это люди с 50−75-процентным поражением легких», — заявил заместитель председателя правительства Еврейской автономии Валерий Жуков.

По его словам, на минувшей неделе в госпитале умерли восемь пациентов — почти все старше 60−65 лет. Среди умерших нет никого, кто полностью прошёл вакцинацию или хотя бы приступил к ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ковидные госпитали в Еврейской автономии заполнены на 85−90%. Валерий Жуков оценивает эпидемиологическую обстановку в регионе как крайне напряжённую.