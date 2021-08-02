Киев, 2 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«По данным Центра общественного здоровья за сутки 1 августа на Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 11, медработников — один)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 253 534.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались четыре пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 52 955.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 187 170 человек вылечились от нового заболевания, из которых 176 — за последние 24 часа.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено свыше одной тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.