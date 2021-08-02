Сидней, Австралия, 2 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) выявили 207 новых случаев заражения SARS-CoV-2. За прошедшие 24 часа в штате был поставлен рекорд по числу проведенных ПЦР-тестов на наличие SARS-CoV-2 — 117 тысяч. Об этом 2 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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По ее словам, число умерших в результате заболевания COVID-19 увеличилось до 71 человека.

Бережиклян подчеркнула необходимость вакцинации, поскольку в реанимационных отделениях Нового Южного Уэльса нет ни одного пациента, который был бы полностью привит от COVID-19, что еще раз подтверждает, что вакцина способствует легкому протеканию болезни.

Отвечая на вопрос, является ли постоянное число новых заболевших признаком провала локдауна в Большом Сиднее, Бережиклян ответила, что жизнь в условиях локдауна «не является успехом как таковым».