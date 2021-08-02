Барнаул, 2 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В правительстве Алтайского края произошли кадровые перестановки. Как сообщает 2 августа пресс-служба правительства региона, сегодня последний день в должности министра образования работает Максим Костенко. Ранее он обратился к губернатору края Виктор Томенко с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования региона Максим Костенко

Выполнение обязанностей министра образования и науки Алтайского края возложены на заместителя министра Светлану Говорухину. Также известно, что последующая деятельность Максима Костенко продолжится в системе образования, просвещения Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Костенко родился 23 мая 1975 года. В 1997 году окончил социологический факультет Алтайского государственного университета, в 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук.

Став краевым министром образования (12 ноября 2018 года) весьма активно продолжил политику закрытия малокомплектных школ в ущерб сельским жителям.

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За последние годы в регионе не стало более 30 самостоятельных учебных заведений.