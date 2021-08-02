Чебоксары, 2 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошла крупная авария на канализационном трубопроводе. На время ремонтных работ был перекрыт трубопровод, сообщает администрация города.

Cap.ru Устранение аварии на канализационной трубе в Чебоксарах

Коммунальное ЧП произошло в центре Чебоксар 1 августа в 10:39 на канализационном трубопроводе 900 мм по улице Шевченко, 8а (напротив АЗС). Местные власти отмечают, что в 10:45 представители «Водоканала» перекрыли трубопровод и начали опорожнять трубопровода, после чего начались ремонтно-восстановительные работы.

Все руководители коммунальных служб оповещены о мобилизации сил и средств для устранения аварии. Вечером 1 августа власти рапортовали о продолжении разрытия и отсутствии ограничений для движения общественного транспорта.

Cap.ru Устранение аварии на канализационной трубе в Чебоксарах

Кроме того, тем же вечером коммунальная авария произошла в районе ТРЦ «Мадагаскар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария на канализационном коллекторе произошла в Чебоксарах в апреле 2021 года. В результате было ограничено транспортное движение в Новоюжном районе.