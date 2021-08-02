Берн, , 10:29 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о чувстве гордости в связи с состоявшимся в Женеве 16 июня саммитом России и США. Текст обращения опубликован на сайте швейцарского правительства.

Флаг Швейцарии

Обращаясь к согражданам по случаю Дня основания Швейцарской Конфедерации, отмечаемого ежегодно 1 августа, Пармелен подчеркнул, что у него «было много возможностей» разделить гордость с согражданами — «в Женеве, на благо международного саммита первого плана, и в Бухаресте во время яркого выступления швейцарской футбольной команды».

«Мы счастливы и гордимся каждым индивидуальным и коллективным достижением, позволяющим нашей стране продвигаться вперед по всегда рискованному пути успеха», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве был результативным, американская сторона не предпринимала попыток «выдать желаемое за действительное».

Читайте также: В Кремле назвали сроки выполнения договорённостей Путина и Байдена