Абакан, 2 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Хакасии, прославившейся тем, что суд признал недействующим бюджет республики на 2021 год, похоже, начались проблемы с оплатой счетов за потребленные услуги ЖКХ. Арбитраж региона 2 сентября 2021 года рассмотрит иск компании «Абаканэнергосбыт» к аппарату главы Хакасии, задолжавшему за два месяца за услуги энергоснабжения, передаёт ИА REGNUM.

Долги

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Иск ООО «Абаканэнергосбыт» к аппарату Валентина Коновалова поступил в суд 28 июля 2021 года. Дело приняла судья Галинова. В деле речь идёт «о взыскании 1 257 173 руб. 34 коп. задолженности по государственному контракту энергоснабжения 22.01.2021 за период с 01.05.2021 по 30.06.2021 года». Таким образом, долг возник за май-июнь 2021 года.

Напомним, ещё в марте 2021 года по иску прокуратуры суд признал недействующим закон о бюджете республики на 2021 год. 30 июля решение было оставлено в силе вышестоящей инстанцией. Правительство Хакасии планирует созвать экстренную сессию парламента для рассмотрения проекта нового бюджета.