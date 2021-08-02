Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Стоимость реализации плана по оздоровлению реки Дон может вырасти, заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. В настоящее время сумма превышает 105,51 млрд рублей.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

«Эта сумма — не окончательная. После проведения изысканий и включения в план некоторых дополнительных мероприятий она может быть увеличена», — сказал Гончаров.

В «дорожную карту» вошли мероприятия по расчистке водных объектов и капремонту гидротехнических сооружений, реконструкция Донского магистрального канала, модернизация Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, строительство Багаевского гидроузла.

ИА REGNUM напоминает, что реализовать мероприятия по оздоровлению реки Дон планируется до 2030 года.