Москва, 2 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В столице России в понедельник, 2 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Это 2 августа следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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Уточняется, что период предупреждения из-за жары выше +30 °C будет действовать с 11:00 до 18:00 2 августа.

Также указывается, что до 22:00 2 августа в Москве и Подмосковье объявляется «желтый» уровень погодной опасности в связи грозой и порывами ветра до 17 м/с.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 2 августа, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями погода, также возможен кратковременный дождь, местами гроза.