Уфа, 2 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в участии в экстремистской организации в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Procspb.ru Нет экстремизму

По версии следствия, с июня 2019 года фигурант уголовного дела вступил в экстремистское межрегиональное общественное объединение, которое действовало в Башкирии. Следователи считают, что, хотя обвиняемый знал, что это объединение было признано экстремистским и его деятельность запрещена в России, участие в нем он не прекратил.

Отмечается, что деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками МВД по региону. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Свою вину 67-летний обвиняемый житель Дуванского района не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе задержали осужденного за публичные призывы к экстремизму.