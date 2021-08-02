Львов, Украина, 2 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Во время урагана в Стрыйском парке Львова произошло падение дерева на людей, в результате чего два человека погибли. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Уточняется, что погибли 20-летний мужчина и 18-леняя девушка, которые в тот момент сидели на скамейке под упавшим деревом.

«Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке 30 июля на крышу одного из цехов на Новолипецком металлургическом комбинате из-за сильного ветра упал башенный кран.