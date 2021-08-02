Казань, 2 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Казани до конца 2022 года планируют расселить 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По информации городской администрации, для них уже приобретены новые благоустроенные квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» на общую сумму более 223 млн рублей.

Переселение из аварийного жилья

В ближайшее время начнут расселят жителей трех домов по улице Ново-Азинская, по два дома — на улице Колымская и переулке Дружный. Новоселье в скором времени отметят и жители аварийных домов по улицам Бирюзовая, Железнодорожная, Водников, Главная, Привокзальная, на переулке Поселковый. Таким образом, выполнение программы, рассчитанной до конца 2023 года, с учетом расселения аварийных домов в текущем году, составит 48%.

Всего в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2023 года включен 51 дом на 518 квартир. В них проживает 1448 человек. Эти дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. С января 2017 года в Казани выявили и признали аварийными еще 52 дома, в которых проживают 1673 жильца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году запланировали построить не менее 2,67 млн кв. метров жилья. В очереди на жилье стоят 738 семей, из них 635 — дети-сироты, 45 — многодетные семьи, 48 молодых семей и 9 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

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