Орел, 2 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Главным деревом России в 2021 году признан «Тургеневский дуб» из Орловской области. Об этом сообщили организаторы Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» по результатам голосования.

Tim Дуб

Голосование проводилось на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» www.rosdrevo.ru. За «Тургеневский дуб» было отдано 12 134 голоса. На втором месте оказалась «Шаляпинская ель» Ставропольского края, которая набрала 10 648 голосов. 7 742 голоса и третье место получил брянский «Ясень — Великан». Всего в голосовании в этим году приняли участие 58 688 человек.

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», он проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия участвует в конкурсе с 2018 года. Так, в 2019 году Абрамцевский дуб занял почетное второе место, третье место занимали в 2018 году Белгородский дуб, в 2020-м — «Одинокий тополь» из Калмыкии, в 2021-м — «Древний платан» из Дагестана. «Тургеневский дуб» будет представлять Россию на конкурсе в 2022 году.

Возраст «Тургеневского дуба», по данным Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», составляет 198 лет. Он растёт на территории Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе Орловской области. По легенде, посажен лично русским писателем Иваном Тургеневым, неоднократно упоминается в сохранившихся письмах и записях писателя и его друзей. Дерево занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.