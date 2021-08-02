Лондон, , 10:18 — REGNUM В Афганистане после вывода американских войск может начаться «кровавая гражданская война». Такую вероятность не исключил бывший глава ЦРУ и отставной генерал, командовавший международными силами в Афганистане в 2010—2011 годах, Дэвид Петреус.

Сухопутные войска США The U.S. Army

«Наихудший сценарий заключается в том, что мы можем увидеть кровавую, жестокую гражданскую войну, подобную той, что была в 1990-х годах, когда преобладал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил в интервью британской газете The Times Петреус.

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«Если это произойдёт, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем. Но для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было бы легче, чтобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил контроль», — считает отставной генерал.

По его мнению, предотвращение подобных рисков возможно при условии, что Вашингтон оставит на афганской территории контингент войск. В противном случае США отказываются от ряда ценностей, за которые сами же боролись, считает бывший глава разведки.

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«Если талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) действительно возьмут власть в свои руки, мы увидим резкое сокращение свобод афганских граждан, особенно женщин. Я не думаю, что это то, что мир хочет видеть», — добавил Петреус.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер считает, что вывод союзных войск из Афганистана может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, наиболее вероятным исходом для Афганистана сейчас является гражданская война между возрождающимся «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана, поддерживаемым США и Великобританией.

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