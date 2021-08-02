Чебоксары, 2 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту кражи десятков мешков с железнодорожными деталями. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Один из мешков с железнодорожными деталями, похищенный с чебоксарской базы. Фото: пресс-служба Чувашского ЛО МВД России на транспорте

Фигуранткой уголовного дела стала 37-летняя Новочебоксарска. Следствие полагает, что она похитила новые железнодорожные детали с территории предприятия в Чебоксарах, занимающегося строительством, ремонтом и содержанием железнодорожных путей.

«Женщина пролезла под запертыми входными воротами, незаконно проникнув на территорию производственной базы. В помещении гаража она обнаружила 27 мешков с новыми железнодорожными деталями», — говорится в сообщении.

По данным следствия, для вывоза деталей подозреваемая вызвала водителя грузового транспорта, планируя сдать детали в пункт приёма металлолома. Стоимость похищенного имущества оценивается в 90 тыс. рублей, оно будет возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии ушло в суд уголовное дело в отношении трёх человек, в том числе депутата из Чувашии, которых обвинили в хищениях на железной дороге. Следствие полагает, что они забирали ценные вещи работников железной дороги, ущерб оценивается в 700 тыс. рублей.

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