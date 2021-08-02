Пекин, 2 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Сети опубликованы первые изображения нового минивэна Wuling Zhengcheng от СП SAIC-GM-Wuling. Фотографии распространил портал Motor.es.

Motor.es Wuling Zhengcheng

Длина Wuling Zhengcheng составляет чуть более 5,1 м. Минивэн способен вместить в себя от семи до девяти человек.

По своей сути Wuling Zhengcheng является удлиненной версией модели Wuling Hongguang Plus. Однако в отличие от этой модели новинка имеет две раздвижные двери по бокам. Грузоподъемность новинки при убранных задних креслах составляет около 2500 литров.

Под капотом минивэна стоит безальтернативный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который обладает мощностью 148 л. с. и 250 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии идёт 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее в Китае был представлен минивэн Wuling Journey, созданный на платформе пикапа Journey.

Читайте также: Kia представила новый минивэн Carnival HiLimousine