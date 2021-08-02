Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик, вернувшись домой, нашел бездыханные тела своих родителей. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

Publicdomainpictures.net Наркомания

О случившемся ребенок сообщил 1 августа первому супругу своей матери. Он рассказал, что вернулся домой и обнаружил на полу без признаков жизни тела 32-летней матери и 29-летнего отчима. После чего в квартиру на Авангардной улице Красносельского района города прибыла полиция.

По предварительным данным, смерть наступила от передозировки неизвестными наркотическими веществами.

«Ребенок сейчас находится у бабушки», — подытожил собеседник агентства.