Барнаул, 2 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 августа 2021 года от коронавируса привились 499 144 человека (+21 430 за выходные дни — 31 июля-1 августа 2021 года). Такие данные приводит оперштаб.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Всего 118 241 житель региона получил первую прививку (+ 5323 за выходные дни), и 380 491 человека (+ 15 605 за выходные дни) полностью привиты. В настоящее время Алтайский край получил уже 543 713 комплектов вакцины.

Также известно, что 412 человек прошли повторную вакцинацию.