Элиста, 2 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 487 летальных исходов среди ковид-пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация по коронавирусу остаётся крайне напряжённой.