Рязань, 2 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В продаже поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 подозревают сотрудника одной из медицинских организаций Рязани. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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В преступлении подозревают 49-летнюю женщину. Как установили в полиции, она через посредника получила пять тысяч рублей от жительницы Рязани за выдачу сертификата о вакцинации от COVID-19 без фактической прививки. Медработник обещала внести все необходимые данные на портал госуслуг.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мелкое взяточничество». Сотрудники полиции выясняют аналогичные факты предоставления подозреваемой фиктивных медицинских документов.