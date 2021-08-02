Майма, Алтай, 2 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В селе Майма Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двоих несовершеннолетних. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 16-летний подросток 31 июля, управляя мопедом Racer, сбил 12-летнюю односельчанку.

Велосипед

Девочка, как отмечается, выехала на дорогу на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

В результате происшествия пострадавшую доставили в Детскую республиканскую больницу, однако дело обошлось без госпитализации.

«На следующий день в медицинское учреждение обратился и водитель мопеда. Госпитализация ему также не потребовалась», — отметили в ведомстве.