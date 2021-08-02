Биробиджан, 2 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ковидные госпитали в Еврейской автономии заполнены на 85−90%. Об этом 2 августа заявил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

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По словам зампреда правительства Еврейской автономии, эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой. Ежедневно коронавирусом заболевают 37−39 человек, ковидные госпитали заполнены на 85−90%. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре. Вирус выделяется долго, а выписать пациента можно только тогда, когда ПЦР-тест будет отрицательным. Только после этого при наличии показаний можно перевести человека в другие учреждения, чтобы он мог долечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 августа в России выявлено почти 22 804 случая заражения коронавирусом. Бессимптомно переносят инфекцию 8,6%.