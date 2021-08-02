Барнаул, 2 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3998 человек, причём 64 из них добавили в сводку за выходные дни (31 июля-1 августа 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 823 (+50 за выходные дни), из них 239 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за выходные дни). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 240 человек, +123 за выходные дни) и ОРВИ (39 022 человек, +649 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 4251 ребёнка (+67 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (62 639 человек, +829 за выходные дни) новый вирус победили 49 168 человек (всего +232 за выходные дни).