Москва, , 10:07 — REGNUM Разведку у границ России в течение прошедшей недели вели 50 иностранных летательных аппаратов, свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 40 самолётов-разведчиков и десять беспилотников других государств.

Все полёты иностранных самолётов и беспилотников проходили под контролем радиолокационных систем России. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море прошли масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых было задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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