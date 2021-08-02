Астраханская область, 11 декабря, 2014, 17:20 — ИА Регнум. В Астрахани будет возведен памятник медикам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 11 декабря, с такой инициативой выступило руководство городской больницы №3 им. Кирова.

Закладка мемориального комплекса воинам-медикам состоялась накануне. В фундамент будущего памятника была заложена капсула с письмом к потомкам. В своем выступлении на торжественном митинге губернатор региона Александр Жилкин отметил: « В следующем году отмечается 70-летие Великой Победы. И, как ни странно, все эти годы несправедливо забывались те люди в белых халатах — медицинские работники, медсестры, врачи, которые спасали на поле боя, в том числе ценой своей жизни, наших солдат, возвращали их в строй». Глава области добавил, что в прифронтовой Астрахани во время Великой Отечественной войны действовало около сотни военных госпиталей. Поэтому памятник погибшим воинам-медикам для города очень значим.

Обелиск, изображающий медсестру, выносящую с поля боя раненого солдата, установят в парке Победы на территории кировской больницы. Помимо стелы здесь также появятся лавочки, урны, леерные ограждения. Памятник погибшим в бою медикам, весом в восемь тонн и высотой в три метра, изготовят из гранита. Его автором станет известный в Астрахани казахский скульптор Едиге Рахмадиев — создатель памятника Курмангазы. С обратной стороны обелиска будут выбиты имена всех астраханских медиков, погибших в Великой Отечественной войне — около 200 человек.

Открытие мемориального комплекса погибшим медработникам планируется в Астрахани весной следующего года.