Москва, 2 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Наращивание Россией поставок мяса в Китай не обернется ростом цен на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

(сс)skylark Мясо

«Китай наращивает закупку мяса из России в десятки раз больше, чем годом раньше. В первую очередь это связано с резким сокращением производства мяса КРС и свинины из-за вспышки заболеваемости и резким ростом внутренних цен на мясо. Такое стечение обстоятельств только на руку производителям из России, — сказал Тимофеев. — Россия — северная страна, и потребность населения в мясе — почти 2 млн тонн в год. Доля экспорта на фоне этого объема потребления минимальная (около процента). Поэтому я не думаю, что цены на внутреннем рынке РФ вырастут из-за наращивания экспорта мяса в Китай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ может выдавить с китайского рынка говядины поставщиков из других стран.