Тирасполь, 2 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В ходе 200 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 823 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 284 человека, в том числе 82 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1246 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не выявили.

Днём ранее в Приднестровье провели 318 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 28 человек.

Стоит отметить, что в ПМР, по данным минздрава республики, примерно треть от общего числа носителей коронавируса проходят курс лечения на дому. К ним относят пациенты, к которых нет симптомов COVID-19 или они проявляются в легкой форме.