Уфа, 2 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. 260 новых случаев заражения коронавирусом выявили за стуки в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что в республике всего выявили 48 769 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 44 919 человек, в том числе 120 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 получили 940 535 человек, а завершили вакцинацию 688 582 человек. За минувшие сутки в регионе констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19, а всего в республике скончались 788 таких пациентов.

Согласно данным на 1 августа в республике за сутки выявили 258 случаев заражения коронавирусом.