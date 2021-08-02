Усть-Коксинский район, Алтай, 2 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это почти вдвое меньше, чем накануне, 1 августа, когда было зарегистрировано 47 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи подтверждены в Усть-Коксинском, Майминском, Кош-Агачском, Шебалинском и Онгудайском районах, а также в городе Горно-Алтайске. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 19 560.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 18 046 человек, в том числе 12 за последние сутки. Скончались 310 пациентов с коронавирусом.